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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 81’inci yıl dönümü kutlandı Haberi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 81’inci yıl dönümü kutlandı Haberi

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu

Saygı Duruşu Öğretmenler Medeniyetler Öğretmenevi Askeri Personel 

-Saygı duruşu
-İstiklal Marşı'nın okunması
-Atatürk'ün odasının gezilmesi
-Vali Vekili Fevzi Dönmez'in anı defterini imzalaması ve okuması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

-. Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 81’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak çelenk töreni düzenlendi.
Törene, Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kamu kurum müdürleri, emniyet ve askeri personel, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.
Törende Vali Vekili Dönmez, Başkan Vekili Dumandağ ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, Atatürk anıta çelenk bıraktı. İki dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol üyeleri Atatürk’ün öğretmenevinde konakladığı odayı gezdi. Anı defterini imzalayan Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, “Bugün ilimizi şereflendirdiğiniz 81 yıl önceki 17 Kasım 1937 günü gibi yine aramızda, yanımızda ve kalbimizdesiniz. Aynı heyecan, sevinç ve gururu bir kez daha duymanın gururu içerisindeyiz. Elazığmızın ziyaretinden sonra geçen 81 yılda göstermiş olduğunuz muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine ulaşmak için bizler, emanetçilerin olarak bir bütün halinde bıkmadan ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. En büyük eserim dediğin ve bizlere emanet ettiğin Cumhuriyeti büyük bir azimle ve kararlıkla koruyarak, yaşatacağımıza manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz. Ruhun şad olsun” dedi.

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