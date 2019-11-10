Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıldönümünde Erzurum’da anıldı İzle

-- Saygı duruşu ve istiklal marşı

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıldönümünde Erzurum'da düzenlenen törenle anıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri Havuzbaşı'ndaki Atatürk anıtında başladı.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından çelenk sunumu yapıldı. Ardından saat 09.05'de sirenler eşliğinde bayraklar yarıya indirilerek 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma töreninin ardından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Mavi Salonda düzenlenecek törene geçildi.



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