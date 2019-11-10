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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıldönümünde Erzurum’da anıldı İzle

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıldönümünde Erzurum’da anıldı İzle

- Çelenk sunumundan detaylar

General Saygı Duruşu Öğrenciler İstiklal 

-- Saygı duruşu ve istiklal marşı
-- Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıldönümünde Erzurum'da düzenlenen törenle anıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri Havuzbaşı'ndaki Atatürk anıtında başladı.
Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anıta Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından çelenk sunumu yapıldı. Ardından saat 09.05'de sirenler eşliğinde bayraklar yarıya indirilerek 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma töreninin ardından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Mavi Salonda düzenlenecek törene geçildi.
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