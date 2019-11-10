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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece’de anıldı İzle

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece’de anıldı İzle

Anma

Cumhuriyet Şehit Matematik Bilim Adamı Hatıra Fotoğrafı 

-Çelenk bırakma
-Sergi açılışı
-Atatürk evi tanıtım
-Protokol imzalama
-Detaylar

( İSTANBUL )- Atatürk’ün Selanik’teki evi birebir ölçülerle Büyükçekmece’ye kazandırılacak İSTANBUL

- Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81’inci ölüm yıl dönümü sebebiyle Büyükçekmece’de düzenlenen program ile anıldı. Anma programı sonrasında Atatürk'ün Selanik'teki evinin birebir kopyası olacak olan 'Atatürk Evi'nin tanıtımı yapılarak protokol imzalandı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü Büyükçekmece’de saygıyla anıldı. Anma programı kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Cumhuriyet Meydanı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Büyükçekmece Belediye Binası’nda 107 çocuğun el emeği resimlerinin bulunduğu ‘Hayalimdeki Atatürk’ isimli sergi, vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaret kapsamında protokol üyeleri, çocuklara üzerinde Atatürk’ün fotoğrafının bulunduğu defter hediye etti. Son olarak çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Atatürk’ün Selanik’teki evi birebir olarak inşa edilecek Atatürk’ü Anma programı kapsamında gerçekleştirilen bir dizi etkinlikten sonra Atatürk’ün Selanik’te doğmuş olduğu evi birebir ölçülerle Büyükçekmece’ye kazandırılması için Büyükçekmece Belediyesi ile Büyükçekmece İmar ve Eğitim Vakfı arasında protokol imzalandı. ‘Atatürk Evi’nin tanıtım programında evin avlusuyla birlikte içindeki odalar, Selanik’teki ile birebir aynı ölçülerde inşa edileceği dile getirildi.
“Atatürk müzesi olarak halkımızın emrine sunacağız” Atatürk’ün Selanik’teki evi birebir ölçülerle Büyükçekmece’ye müze olarak kazandıracaklarını dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “81’inci ölüm yıl dönümünde ebediyete intikal eden, dünyanın en büyük matematikçisi, siyasetçisi, asker, bilim adamı; en büyük Ata’ya biz sahibiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sıradan bir asker olmadığını, bize emanet etmiş olduğu cumhuriyeti ortaya koymuştur. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bütün şehitlerimizi ve kahramanlarımızı şükranla anıyoruz. Atamız’ın doğmuş olduğu evi birebir ölçülerde Büyük Atatürk Parkı içerisinde inşa edeceğiz. Selanik’teki evi aynen, avlusuyla, etrafındaki rengiyle, taşıyla buraya taşıyacağız. Atatürk müzesi olarak önce gençliğimize daha sonra ebedi olarak halkımızın emrine sunacağız” dedi.

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