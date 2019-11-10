Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

-Saygı duruşu

-Atatürk'ün yatağına çiçek bırakılması

-Saygı nöbetindeki polisler

-Arkadaşlarının saygı nöbetindeki polislerin göz yaşlarını silmesi

-Detaylar



( İSTANBUL - 1)- Saygı nöbetinde bulunan poliste gözyaşı döktü İSTANBUL



- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Anma sırasında saygı nöbetinde bulunan polislerin de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09:05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu. Çok sayıda vatandaş, elinde bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün Dolmbahaçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi.

Tören sırasında saygı nöbeti tutan polislerin gözlerinin dolduğu görüldü.

Düzenlenen törenin ardından Atatürk'ün odası ziyarete açıldı. Odayı ziyaret eden vatandaşlar, ellerindeki çiçekleri Atatürk'ün yatağına bıraktı. (ÖY-ÖFA



loading...