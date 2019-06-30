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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Gazi Gündüzalp kabri başında anıldı - ANKARA

Gazi Gündüzalp kabri başında anıldı - ANKARA

- Kabire doğru yürüyüşten görüntüler - Kabir başında anmadan detaylar - Mehter dinletisi - Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy'un konuşmasıGazi Gündüzalp kabri başında anıldıANKARA (AA) - Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin babası Gazi Gündüzalp, kabri başında başında anıldı.Beypazarı ilçesi Hırkatepe köyünde gerçekleştirilen Hacet Bayramı'nda, Gazi Gündüzalp'in kabri ziyaret edildi, dualar okunduBeypazarı Kaymakamı Can Aksoy,düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bugün Gazi Gündüzalp'i anmak için bir araya geldiklerini belirtti.
Atalarının yolunda alemi nizam, adalet ile medeniyet yaymaya devam edeceklerini ifade eden Aksoy, konuşmasına şöyle devam etti:"Bu kutlu yolda genç kuşaklarımızla ve onların devamındaki yeni nesillerimiz ile birlik ve beraberlik içinde olacağız. Allah birliğimizi beraberliğimiz bozmasın. Kırgınlık ve dargınlıkları uzatıp, inancımızın gereği olan Müslümanın kardeşliğini sekteye uğratacak hırsımızdan Allah bizleri korusun. Töremizi gelecek nesillere aktarmak şuur ve bilim aşkıyla, önümüzdeki çağında Türk çağı olmasını canı gönülden diliyorum."Etkinlikte Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüzalp Ünal'da bir konuşma yaptı.Konuşmaların ardından köy camisinde mevlidi şerif okutuldu. Vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

Sekte Beraberlik 

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