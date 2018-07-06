Gazi Çiftçi'nin protez bacağının kırılıp bıçakla darp edildiği iddiası İzle

-Olayın yaşandığı yerden görüntüler

-Firma sahibi ile röportaj

-Görgü tanığı ile röportaj



( İZMİR )- İzmir'de terör gazisine saygısızlık- Gazi yaşadığını sosyal medyadan paylaştı, herkes ayağa kalktı- Firma o şoförün işine son verdi İZMİR



- İzmir'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre bir minibüs şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı gaziyi elindeki bıçakla saldırarak darp etti. Şırnak'a bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışma sırasında mayına basan gazinin darp edilmesiyle protez bacağı zarar görürken, sosyal medyada herkes ayağa kalktı. Edinilen bilgiye göre, olay İzmir'de yaşandı. Şırnak'ta, 1998 yılında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sırasında bastığı mayının infilak etmesi sonucu sağ ayağını kaybederek gazi olduğu öğrenilen Murat Çiftçi, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte talihsiz bir olay yaşadı. Çiftçi ailesi, engelli plakası bulunan otomobillerine binerek, İzmir istikametine doğru yola çıktı. İddialara göre, Çiftçi'nin kullandığı otomobil yolda seyir halindeyken, karşı şeritten gelen F.O. yönetimindeki 35 S 64073 plakalı servis aracının şoförü minibüsü terör gazisinin üzerine sürerek yol istedi. Bunun üzerine gazi, servis minibüsünün şoförüne yaptığının yanlış olduğunu ve terbiyeli olması gerektiğini ifade etti.

İddialara göre eline bıçağı aldı, gazinin protez bacağına zarar verdi Çiftçi'nin sözlerine sinirlenen minibüs şoförü, yine iddialara göre elinde bıçakla aşağıya inerek gazinin aracına doğru ilerlerdi. Trafikteki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Şoförün, daha sonrada Çiftçi'nin eşi ve 2 buçuk yaşındaki çocuğuna rağmen argo kelimeler sarf ettiği öne sürülürken, şahsın daha sonra da gaziyi ve eşini darp ettiği ileri sürüldü. İtiş kakış sırasında ise gazinin protez ayağı zarar gördü. Kavgayı da çevrede bulunan vatandaşlar ayırdı. Gazi ifadesinde ise kişinin elindeki bıçağı defalarca kendisine salladığını belirtti.

Olay sonrası minibüs şoförü aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan gazi Murat Çiftçi, ekmek almak için fırına gittiğinde orada da minibüs şoförü ile karşılaştı. İddiaya göre, minibüs şoförü yine gaziyle sözlü tartışma yaşadı. Şoförün işine son verildi Yaşanan olayların ardından minibüs firmasının sahibi Sedat Çetin, Çetin, olay sonrası şoförün işine hemen son verildiğini duyurdu. Gazi konuştu Yaşanan olaylar sonrasında terör gazisi Murat Çiftçi (40), İhlas Haber Ajansı



’na konuştu.

Olayı anlatan Çiftçi, “Dünden önceki gün evimden çıktım bebeğime bakıcıya bırakmak üzere aracımı bindim. Hanımı işe bırakmak için çevre yoluna doğru ilerledim kırmızı ışıkta bekledim. Bu sırada karşı taraftan S plaka minibüs araç üzerimize sürdü. Ondan sonra bana aracımı ‘geri geri gitmemi’ söyledi.



Arka tarafta araçlar dolu olduğu için gidemeyeceğimi söyledim. Oda aşağıya inip bana hakaret etmeye başladı.

Hakaret etmeye başlayınca ben de ‘terbiyeli konuş’ dedim. Ondan sonra gitti aracından bıçağı aldı. Bıçakla bana saldırmaya başladı.

Eşimin de aşağıya indi ‘yapma’ dedi.

‘Suç işliyorsun’ dedi.

‘Benim eşim gazi ayağı protez’ dedi.

Bana hakaret etti. Eşime vurdu, eşim yere düştü ondan sonra protez bacağıma dört sefer beş sefer darbe vurunca protez darbe alınca yere düştüm. Yere düşmemden üçüncü bıçak sallamasıyla ağzımı patlattı. Ondan sonra tehdit etmeye devam etti ve olay yerini ter edip kaçtı gitti” dedi.

"Kavga nedeniyle protezim deforme oldu" Terör gazisi Çiftçi, “Vatandaşlar ayırdı ben de hemen jandarmayı aradım darp raporunu çıkardım jandarmaya teslim ettim. Ertesi gün evimin ihtiyacı nedeniyle Ayrancılar çıkışında fırına gittim. İçeride bir şahısın olduğunu gördüm tanımadım. Ondan sonra o şahıs çıktı geldi ‘sen dedi şerefsiz insansın’ dedi.

Ben yine ‘terbiyeli konuş’ dedim ‘siz kimsiniz tanıyamadım’ dedim. Oda ‘ben dedi kavga ettiğiniz kişiyim’ dedi.

O zaman ‘terbiyeli konuş’ dedim. ‘Hem suçlusun hem güçlüsün özür dileyeceğine yine bir de bana hakaret etmeye devam ediyorsun sen’ dedim. O da ‘devletin köpeği sin’ dedi.

‘Seni bu saatten sonra Allah bile kurtaramaz’ dedi.

‘Ben senin gibi şerefsiz devletin köpeğine elimi sürmem’ dedi.

Ben de ‘buyurun hodri meydan’ dedim. ‘Adalet var, kanun var’ dedim. Yolda giderken de kavga nedeniyle protezim deforme oldu” şeklinde konuştu.

Konu artık yargıda Öte yandan Murat Çiftçi, şöyle devam etti: “Giderken protezin kırıldı. Hastaneye gittim protez raporunu aldım savcılığa bildirdim, jandarmaya bildirdim. İki gündür uyuma yok, psikolojim bozuldu, aile düzenim bozuldu. Şerefin kalmadı, haysiyetim kalmadı, gazilik olurum kalmadı. Hiçbir şeyim kalmadı hepsini ayaklar altına aldı.” Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi, olayı kınadı ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.



Öte yandan, konuyla ilgili savcılıkta bir soruşturma başlattı.

