Gazı biten araçtan inen sürücü ölümden döndü Video

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( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet ilçesinde aracını gazının bitmesi üzerine yol kenarına park eden sürücü, bir aracın otomobiline çarpmasıyla ölümden döndü. Yaralanan diğer aracın sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza, Emet-Hisarcık yolu Yeniceköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Varol gazı biten 43 PL 926 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Bu sırada Emet istikametinden gelmekte olan Faruk Yılmaz yönetimindeki 43 HR 422 plakalı araç, park halindeki aracı fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazada araçtan inerek telefonla ağabeyini arayan Cihan Varol, saniyelerle kazadan kurtuldu. 43 PL 926 plakalı otomobil hurdaya dönerken, Faruk Yılmaz'ın kullandığı araçta şarampole kaydı. Kazada yaralanan Faruk Yılmaz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ölümden dönen Cihan Varol, "Arabanın gazi bitti. Arabanın sağında bekliyordum, adam karşıdan gelip vurunca arabayı şarampole attırdı'' dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

