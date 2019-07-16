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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Gazi, 15 Temmuz Şehitlerini Andı

Gazi, 15 Temmuz Şehitlerini Andı

- Bilgin'in konuşması

Gaziler İşgal Girişimi Basiret Darbe Girişimi Saldırı 

-- Uslan'ın konuşması
-- Genel ve detay

( ANKARA )- Gazi Üniversitesi'den 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde Anlamlı Program ANKARA

- Gazi Üniversitesi 15 Temmuz darbe girişiminin 3.yıl dönümünde şehit ve gazileri andı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıl dönümünde Gazi Üniversitesi şehit ve gazileri andı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri'nde ödül alan akademisyenlere ödülleri verildi.
Rektörlük binasında düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin, Gazi Üniversite'si Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve akademisyenler katıldı.
"15 Temmuz'da yaşadığımız ihanet bambaşka bir olaydır" 15 Temmuz'un milli iradeye yapılan hainlik olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bilgin, "15 Temmuz'da yaşadığımız ihanet bambaşka bir olaydır. 15 Temmuz'da bu millet tekrar bağımsızlığına sahip çıkarak bağımsız bir ülke olarak,yaşama iradesini ortaya koymuştur"diye konuştu.
"Ya devlet başa ya kuzgun leşe" Darbe gecesinde milletin bir ve beraber olduğu ifade eden Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslan, "FETÖ eliyle ortaya koyulan bu menfur saldırı ve işgal girişimi, fedakar ve basiretli milletimizin tek yürek halinde vakur ve kararlı karşı duruşuyla akin bırakılmıştır.Bu saldırılar ne ilk ne son olacaktır. Değişik suretlerle karşımıza çıkmaya devam edecektir. Bize düşen ya devlet başa ya kuzgun leşe özlü sözünü hiç aklımızdan çıkarmadan birliğimizi dirliğimizi muhafaza etmek farklılıklarımızı bir kenara bırakarak ortak noktalarımızı artırmaktır"şeklinde konuştu.

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