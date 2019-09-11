Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gazetecinin 'Neden gasp ettiniz' sorusuna kapkaç şüphelisinden ilginç tepki: 'Seni de gasp ederim' İzle

Gazetecinin 'Neden gasp ettiniz' sorusuna kapkaç şüphelisinden ilginç tepki: 'Seni de gasp ederim' İzle

Güvenlik kamerası

Güvenlik Kamerası Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Kapkaç anı
-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Şüphelilerin tehditler savurması

( GAZİANTEP ) Gazetecinin "Neden gasp ettiniz" sorusuna kapkaç şüphelisinden ilginç tepki: "Seni de gasp ederim"- Motosikletli kapkaç şüphelileri adliyede GAZİANTEP

- Gaziantep’te 6 kişinin cep telefonunu ve çantalarını çalan motosikletli 2 kapkaççı adliyeye sevk edildi.Kentin 6 farklı noktasında kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, motosikletle kapkaç yapan 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Polisin sıkı çalışmasıyla kıskıvrak yakalanan A.A. ve Ş.M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden gazetecilere tehdit2 kapkaç şüphelisi adliyeye sevk edildikleri esnada basın mensuplarına tehditte bulundu. Gazetecilerin sorularına öfkelenen şüphelilerden biri, “Çek, çek iyi çek. Seni de gasp ederim. Buradan çıkayım seninle görüşeceğim. Dışarıda seninle denk gelmeyeyim” dedi.
Kapkaç anları güvenlik kamerasındaMotosikletli şüphelilerin kapkaç yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sokakta yürüyen bir kadının kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli şüpheliler gözden kaybolurken, çantası çalınan kadının kapkaççıların peşinden koştuğu görülüyor. Görüntülerde kaldırımda duran bir gencin elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması da yer alıyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı