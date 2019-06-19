Gazetecinin kitap kampanyasına Denizli’den büyük destek

-gazeteci ile röportaj

-Halk Şairi Safiye Samyeli ile röportaj

-detaylar



( VAN ) VAN



– Van’ın Özalp ilçesinde görev yapan gazeteci Nihat Özbay’ın başlattığı ‘Herkes Okusun Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kampanyasına Denizli’den büyük destek geldi. Özalp ilçesinde kitap toplama kampanyası başlatan Gazeteci Nihat Özbay’a Denizli Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi Safiye Samyeli’nden destek geldi. Safiye Samyeli tarafından kendisine 5 bin adet kitap gönderildiğini belirten Özbay, “İlk başladığımızda kitap bulamıyorduk, şimdi o kadar çok kitabımız oldu ki verecek yer bulamıyoruz. Proje kapsamında 10 koli kitap Şehit Aydın Muştu Okuluna, 5 koli Ağabey Özbey Anadolu Lisesine, 3 koli Dönerdere Ortaokuluna, 2 koli Hürriyet Anadolu İmam Hatip Ortaokuluna teslim ettik. Geri kalan kitaplarımızı ise köy okullarına ulaştırmaya devam ediyoruz. Bizi bu konuda destekleyen Denizli Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi Safiye Samyeli’ye, İlçe Kaymakamı Ferhat Vardar’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy’a ve herkese teşekkür ederim” dedi.

Halk Şairi Safiye Samyeli ise, eğitim konusuna yıllardan beri bireysel olarak büyük destek verdiğini belirterek, “Bir sosyal sorumluluk projesi neticesinde elde ettiğimiz 5 bin adet kitabımızı Nihat Özbay’a teslim etmekten son derece gururluyum. Amacımız, elimizde bulunan kitapları gerçekten ihtiyaç duyan öğrencilerimize ve okullara ulaştırmaktır. Bu duyarlığımızı sosyal projelerle gündeme getirerek çalışıyoruz. Son olarak başlamış olduğumuz ‘Çocuklar Ağlıyor Dünya Utansın’ projemizle çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

