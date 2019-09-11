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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gazetecilerin otomobiline kedi sıkıştı - ŞANLIURFA

Gazetecilerin otomobiline kedi sıkıştı - ŞANLIURFA

- İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntüler - Gazetecilerin çalışmayı takip etmesinden görüntüGazetecilerin otomobiline kedi sıkıştı - Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde gazetecilerin otomobiline giren kediyi itfaiye kurtardıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde gazetecilerin otomobiline giren kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Suriye sınırındaki gelişmeleri takip etmek için Akçakale ilçesine gelen bir haber kanalı ekibinin kullandığı otomobilin sol arka tekerinden kedi sesi geldiğini duyan gazeteciler, durumu itfaiyeye bildirdi.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan kedi yavrusu, kaçarak tekrar otomobilin motor kısmına girdi.İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşının ardından girdiği ikinci yerden de çıkarılan kedi, barınağa götürüldü.

Bild Haber Kanalı Çakal 

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