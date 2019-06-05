Gazetecileri taşıyan tekneye çarpan kaptan adliyeye sevk edildi

-TV 100 muhabiri Metehan Ekşi röportaj

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde magazin muhabirlerini taşıyan tekneye çarpan sürat teknesinin kaptanı adliyeye sevk edildi. Göltürkbükü açıklarında magazin muhabirlerini taşıyan tekneye dün sürat teknesi çarpmış, ortadan ikiye bölünen teknen kaptanı ağır yaralanmış, teknede bulunan magazin muhabirlerinin ise son anda denize atlayarak kurtulmuştu. Olayın ardından tekne ile kaçan ve dün akşam saatlerinde sahil güvenlik ekiplerine teslim olan sürat teknesinin kaptanı A.S. adliyeye sevk edildi. Teknede bulunan muhabir Metehan Ekşi olay anını anlatarak, “Biz işimizi yapmak için magazin basını olarak bir balıkçı teknesi ile denize açıldık. İşimiz bittikten sonra dönerken sürat teknesinin bize doğru geldiğini fark ettik. Bize geldiğini fark ettikten sonra el kol hareketi yaptık ama ne kadarını gördü bilmiyoruz. Bizi fark etmedi ve biz son ana kadar bekledik çünkü erken atlasak üzerimizden de geçme ihtimali vardı. Ben tam atlarken tekneye çarpma sesini duydum. Atladıktan sonra birbirimizi aradık denizde. Tekne zaten param parçaydı. Yanımızdan geçen bir tur teknesi durdu ve bize yardım ettiler. Bizim kaptanın ayağı param parça hızlı bir şekilde önce onu götürdüler sonra bize başka bir tekne gelip alıp karaya çıkardı. Şu anda bizim sağlık durumumuzda bir sıkıntı yok ama teknedeki kaptanın durumu ağır” ifadelerini kullandı.

