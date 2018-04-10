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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Gazetecilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek - HATAY

Gazetecilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek - HATAY

- Gazetecilerden detaylar - Basın Yayın ve Enformasyon Muğla İl Müdürlüğü Şube Müdürü Erol Kütahya'nın konuşması - Muğla, Denizli ve Aydın'da görev yapan gazeteciler Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Hatay 'a geldiHATAY (AA) - Basın Yayın ve Enformasyon Muğla İl Müdürlüğü koordinesinde Muğla, Denizli ve Aydın'da görev yapan gazeteciler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay 'a geldi. Hatay programı kapsamında ilk olarak Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden gazeteciler ardından sınırda bir çoban tarafından taşlarla yapılan Türk bayrağının bulunduğu "Bayrak Tepe" adlı bölgeyi ziyaret etti.Basın Yayın ve Enformasyon Muğla İl Müdürlüğü Şube Müdürü Erol Kütahya, yaptığı açıklamada, harekata destek vermek üzere 25 gazeteciyle Hatay 'a geldiklerini söyledi.

Mehmetçik'e yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda başarılar dileyen Kütahya, bölgede yaşananları dünyaya aktardığı için de Anadolu Ajansı ve TRT'ye teşekkür etti.Gazeteciler hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.Öte yandan, Bayrak Tepe'ye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yurt Dışı Hatıra Fotoğrafı Forma Hanlı 

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