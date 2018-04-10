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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Gazetecilerden polise sürpriz kutlama - ÇORUM Haberi

Gazetecilerden polise sürpriz kutlama - ÇORUM Haberi

- Parkta bekleyen gazetecilerden detaylar - İhbarın telsizden anons edilmesi - Polislerin olay yerine gelişi - Kutlama ve hatıra fotoğrafıGazetecilerden polise sürpriz kutlama - Çorum 'da, basın mensuplarının saldırıya uğradığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gazetecilerin sürpriz kutlaması ile karşılaştıÇORUM (AA) - Çorum 'da basın mensupları, saldırıya uğradıkları yönündeki ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama gerçekleştirdi.Kentteki çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan basın mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislere sürpriz bir kutlama hazırladı.Yunus Emre Parkı'na giden gazeteciler, 155 İhbar Hattı'nı arayıp, parkta saldırıya uğradıklarını bildirdi. Bunun üzerine parka çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, gazetecilerin sürprizi ile karşılaştı.Buradaki kameriyede kendileri için hazırlanan ve üzerinde "173. Yılınız Kutlu Olsun" yazılı pastanın mumlarını üfleyen polisler, jestlerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.Çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla sürprize destek verdi.İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ufuk Sevindik de parka gelerek, gazetecilerle sohbet etti.Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümünü kutlayan basın mensupları, meslekleri gereği birçok konuda polislerle beraber görev yaptıklarını, her zaman Türk polisinin yanında olduklarını ifade etti.
Programın sonunda gazetecilerle polisler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hatıra Fotoğrafı Medya Kuruluşları Polis Ekipleri Saldırı Basın Mensupları 

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