Gazeteciler Polisi yaptığı sürprizle şoke etti

-Polise ihbarda bulunulması

-Telsizden polisleri ve emniyet müdürünün anonsu

-Olay yerine polislerin gelmesi

-Çevrede güvenlik önlemi alınması

-Emniyet Müdürünün gelmesi

-Pasta getirilişi

-Pasta kesimi

-Emniyet Müdürünün konuşması

-Polisin konuşması

-Gazeteciler ve Polislerin selfie çekmesi



( BALIKESİR )- Böyle şüpheli paket görülmedi BALIKESİR



- Balıkesir'de 10 Nisan Polis Haftası dolayısı ile gazeteciler polisler için ilginç bir sürpriz yaptı. Polisi arayarak bomba ihbarı yapan gazeteciler, polislere unutamayacakları bir gün yaşattı. Balıkesir'de polis ekipleri şüpheli paket ihbarı ile alarma geçti. 10 Nisan Polis Haftası dolayısı ile Balıkesir'deki gazeteciler ilginç bir fikir üretti. Polisi arayarak şüpheli paket ihbarı yapan Gazeteciler, Altıeylül Mahallesi Keçeci Sokak'ta bulunan otopark önüne ekip istediler. Şüpheli paketin olduğu cadde üzerine gelen onlarca ekip çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de geldiği olay yerinde yeteri sayıda polisin toplandığını gören gazeteciler pasta getirerek, Polis Haftasını kutladı. Polisler şaşkınlıklarını gizleyemezken, yapılan bu anlamı etkinlikten dolayı mutlu olduklarını belirttiler. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek gazetecilere teşekkür ederek, "Gerçekten böyle bir anlamlı günde bizleri unutmadınız. Aslında sizlerin de günü kutlu olsun, çünkü hepimizin günü. Sizler polis muhabirisiniz. Her zaman birlikteyiz alanda ve sahada. Böyle bir günde böyle bir sürpriz de çok güzel oldu. Hep birlikte olmak bizi mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Olay yerine gelen Yunus ekiplerinden bir polis memuru ise, "Olaya hızlı bir şekilde intikal sağladık. Elimizdeki işi bırakarak, gereken tedbiri aldık. Konunun gereği yapıldı. Yunuslar, Asayiş ekipleri ve polisler her zaman halkımızın emrinde, hizmetinde. Bu da sürpriz oldu bizim için. Bizim günümüzü unutmadığınız için teşekkür ederiz hepinize, çok sağ olun" dedi.

Ardından gazeteciler ve polisler pastayı keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

