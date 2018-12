Gazeteciler Kartal’a kazandırılan projeleri yerinde inceledi

-Antik şehir

( İSTANBUL )- Kartal’a 2019 yılında yeni projeler İSTANBUL



- İstanbul’daki ulusal ve yerel basında görevli gazeteciler, Kartal Belediyesi tarafından ilçedeki kadınlar için başlatılan Kartal Tanıtım Turu’na katıldı.

Gazeteciler, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün 2009’dan bu yana Kartal’a kazandırdığı projeleri ve yapımı devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel de tanıtım turu boyunca projeler hakkında gazetecilere bilgi verdi. Sırasıyla; Neyzen Tevfik Kolaylı heykeli, Eşekli Kütüphaneci Anıtı, Srebrenitsa Soykırım Anıtı, Kartal Sanat Akademisi, Dragos Kazı Alanı, Dragos Su Sporları İskelesi, Ceviz Meydanı Sosyal ve Kültürel Aktivite Merkezi proje alanı, Kreşler, Mehmet Ali Büklü Parkı, Buz ve Kaykay Pisti, Kartallı Kazım Meydanı, Masal Müzesi, Rauf Denktaş Anıtı, Bayram Demirkol Parkı ile Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi Binası’nı gezen gazeteciler, projeleri yakından görme imkanı buldu. Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün;belediyenin projelerini Kartallı kadınlara tanıttığı Ring Turu, devam ediyor. Kartal Tanıtım Turu kapsamında bu kez İstanbul’daki ulusal ve yerel gazetelerde görev yapan gazeteciler, Kartallı kadınlarla birlikte Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz tarafından ilçeye kazandırılan projeleri gezdi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel de gün boyunca projeler hakkında gazetecilere bilgi verdi. Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi Binası ziyareti sırasında ise tur ekibini, Yaşlı Bakım ve Huzurevi Müdürü Burcu Şimşek karşıladı. Tur hakkında bilgi veren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcı Mustafa Fehmi Okay: ”Kartal’da yapılan yatırımların ve hizmetlerin Kartal halkı tarafından bilinmesi amacımız buydu. Özellikle kadınlarımızın bilmesi, görmesi, ne yapıldı hakkında bilgi edinmesi amacıyla bu yola çıktık. Kartal’da yapılan hizmetlerin yeterince bilinmemesi düşüncesi ile Kartal halkına bu hizmeti sunmak istedik. Bin 500 kadar insanımızı yapılan hizmet yerlerini göstermek için sistem içerisine aldık” dedi.

Yeni yılda kreş sayısı artıyor Yapılan projeler hakkında konuşan Okay: “Bizim şuanda yaklaşık 14 tane kreşimiz var 3 tanesi proje aşamasında önümüzdeki dönem her mahalleye bir kreş toplamda 20 kreş yapmayı düşünüyoruz. Ama bu sayıda daha da arta bilir. Çünkü çok büyük bir talep alıyoruz. İnsanlar bu konuda bizden çok memnunlar. Deprem dönüşüm konusunda çok iddialıyız. 2019 yerel seçimlerden sonra projelerimizin devam edeceğini inancındayız” şeklinde konuştu.

Tura katılan Suzan Selçuk: “İlk defa geliyorum Kartal’da doğma büyümeyim. Ama Kartal’da Bizanslıların ve Romalıların yaşadığını biliyordum. Fakat burada yaşadıklarını bilmiyordum. Yapılan kazılar sonucunda tarihimizi bize anlata başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Doğma büyüme Kartallıyım. Bütün yapılan işler için çamurlar içinde yürürken şimdi asfaltlarda yürüyoruz. Bütün imkanları bize sağladığı için gerçekten başkanımıza çok teşekkürler ediyoruz” dedi.

Nazife Hüner ise “Çok güzel bir etkinlik, ben çok geç kalmışım gelmek için gerçekten çok güzeldi. Belediye Başkanımız Sayın Altınok Öz’ün yaptığı etkinlikler hakikaten tartışılmaz. Bu konuda gerçekte mutlu hissediyorum Kartallı olarak. Başkanımız sanata, sanatçıya, spora çok önem veriyor. 7’den 77’ye hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.