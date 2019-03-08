Gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, toprağa verildi - İSTANBUL
- Cenaze töreninden detaylar - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun camiye gelişi - Cenaze namazının kılınması - Tabutun cenaze taşıma aracına taşınmasıİSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, son yolculuğuna uğurlandı.Zincirlikuyu Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Akbay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Aykut Erdoğdu, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve çok sayıda siyasetçi ile Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski Galatasaray Kulübü Başkanı ve iş adamı Faruk Süren, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, iş adamı Erdoğan Toprak, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Ali Şen ve bazı gazeteciler katıldı. Ailesinin taziyeleri kabulü ve kılınan cenaze namazı sonrasında Akbay'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu Yeditepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 81 yaşındaki Ertuğrul Akbay, dün sabah saatlerinde vefat etmişti.Gazeteci Ertuğrul Akbay, 1938 yılında doğdu. Gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet gazetesinde başlayan Akbay, 1985 yılında "Gölge Adam" gazetesini çıkardı. Akbay'ın "Yaş 75 Yolun Yarısı" isimli kitabı bulunuyor.
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