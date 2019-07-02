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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Gazeteci Yavuz Selim Demirağ saldırı gününü anlattı

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ saldırı gününü anlattı

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, 10 Mayıs'ta televizyon programı sonrası evine giderken, 6 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Demirağ'ın yüzünde ve başında ciddi yaralanmalar oluştu. Saldırı sonrasında Demirağ uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldı. Demirağ, Türkiye'de muhalif olmak ve bunu gazeteci olarak yapmanın zorluğunu ve ne gibi engellerle karşılaştığını anlattı.

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