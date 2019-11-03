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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Gazeteci Yavuz Donat'ın 'Off The Record' kitabı imza gününde sevenleriyle buluştu

Gazeteci Yavuz Donat'ın 'Off The Record' kitabı imza gününde sevenleriyle buluştu

İmza gününden görüntü

Gezin Maraton Perde Arkası Üstad Genel Başkan 

-Yavuz Donat'ın konuşması
-Şebnem Bursalı'nın konuşması

( ANKARA ) Gazeteci Yavuz Donat'ın "Off The Record" kitabı imza gününde sevenleriyle buluştu ANKARA

- Gazeteci Yavuz Donat'ın meslekteki 56 yılını ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'ya anlattığı "Off The Record" kitabı Ankara'daki bir yayınevinde düzenlenen imza gününde sevenleriyle buluştu. Gazeteci Donat'ın yakın dönem siyasi tarihinin perde arkasını Bursalı'ya anlattığı kitabının imza gününe vatandaşlar ve siyasiler yoğun ilgi gösterdi. Eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Köksal Toptan, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, eski milletvekilleri Saffet Arıkan Bedük, Necati Çetinkaya ve Sinan Aygün de Off The Record kitabını Donat ve Bursalı'ya imzalattı. Kitap hakkında değerlendirmelerde bulunan Donat, "Şebnem hanımla kitap imzalıyoruz. Zaman tünelinde bir gezinti gibi. Siyaset bir maratondur, gazetecilik bir maratondur. Koşmak gerekiyor, dünü unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı. Şebnem Bursalı ise "Böyle bir meslek üstadıyla aynı kitapta imzamın olması bugüne kadar attığım imzalar arasında en özel olanlardan birisi. Yavuz abi meslekte 56 yılı kendi deyimiyle 90+3 hep sahada koşturarak ve hiç yorulmadan mesleğimizin yüz akı bir üstadımız. Gazeteciliğin de kara kutularından aslında. Atatürk dışında bütün genel başkanlarla ve cumhurbaşkanlarıyla görüşmüş. Biz bu kitabı yazarken saatler süren sohbetler yaptık. Onun o hafızasına hayran olmamak mümkün değil. Herkes bu kitabı alıp okusun. Özellikle genç meslektaşlarımızın ve siyasetçilerin okumasını istiyorum" diye konuştu.

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