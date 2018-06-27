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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gazeteci Mehmet Altan Tahliye Edildi

Gazeteci Mehmet Altan Tahliye Edildi

Mehmet Altan’ın karşılanması

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Yüksek Mahkeme Darbe Girişimi Basın Mensupları 

-Mehmet Altan’ın konuşması
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Tutuklu bulunan eski akademisyen ve gazeteci Mehmet Altan cezaevinden çıktı İSTANBUL

- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ’nün darbe girişimini darbe önceden bildikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan Mehmet Altan , Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurularını dosya üzerinden inceledi. Yapılan incelemenin ardından eski akademisyen ve gazeteci Mehmet Altan’ın tahliyesine karar verildi.
Silivri Ceza İnfaz Kurum’unda işlemleri tamamlanan Altan, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Altan’ı eşi Ümit Altan, gazeteci Hasan Cemal ve arkadaşları karşıladı. Tahliye sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Altan, “Türkiye’nin en yüksek mahkemesi Anayasa Mahkemesi, Anayasa Genel Kurulu ve Avrupa’nın en yüksek Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bana ağırlaştırılmış müebbet cezası veren, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyası en son halini inceleyerek benim gözaltına bile alınamayacağıma karar verdi. İki sene yattım aynı zamanda 30 yıldır hocalık yaptığım 1993’ten beri profesörlük olduğum İstanbul Üniversitesi’nden de atıldım. Onun için tahliyemden ziyade Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek mahkemelerinin mevcut dosyanın son halini inceleyerek, gözaltına bile alınamayacağım kararının üzerinde durulması gerekir” dedi.
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