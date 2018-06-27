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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gazeteci Mehmet Altan’a tahliye kararı

Gazeteci Mehmet Altan’a tahliye kararı

Mehmet Altan'ın arşiv görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Yurt Dışı Yasağı Darbe Girişimi Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci Mehmet Altan'ın tahliye edilmesine hükmederken, 21 Eylül tarihine duruşma günü verdi. İstinaf Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan Mehmet Altan’ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurularını inceledi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi, hazırladığı tensip tutanağında sanığın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nin, Mehmet Altan'ın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine karar verildiği ve bu kararın kesin olduğu vurgulandı. Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun gereğince hak ihlali tespit edildiğinde bunun ortadan kaldırılması gerektiğinin de bağlayıcı nitelikte olduğunun belirtildiği tutanakta, bu gerekçelerle tutuklu sanık Mehmet Altan'ın tahliye edilmesine karar verildiği kaydedildi. Tutanakta Mehmet Altan'ın başka suçtan hükümlü ve tutuklu değilse salıverilmesi için ilgili cezaevi idaresine yazı yazılması kararına yer verildi.
Altan hakkında yurt dışı yasağı Mehmet Altan hakkında haftanın bir günü karakola giderek imza vermek suretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.
Ayrıca Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi, sanık Tibet Murad Sanlıman hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçundan verilen beraat kararını onadı. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmederken, 21 Eylül'e duruşma günü verdi.
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