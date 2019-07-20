Gazeteci Kurtar Çakın’ın objektifinden 45’inci yılında Kıbrıs Sergisi

-vatandaşların ve katılımcıların sergiyi gezmesi

-fotoğraflardan görüntüler

-açıklamalar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gazeteci Kurtar Çakın'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nda Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamları'nda çektiği fotoğraflarından oluşan sergisi Gaziantep Sanko Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi açılışına Gazeteci Kurtar Çakın ile birlikte KKTC Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Başkanı Cuma Erdem, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran, Kıbrıs Gazileri ile sanatseverler katıldı.

Çakın sergide 1974 yılında Kıbrıs'ın Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde 3 günde 498 kişinin şehit düştüğünü ve çektiği fotoğraflarla katliamı dünyaya ilk duyuran gazeteci olduğunu söyledi.



Sergide fotoğrafları sanatseverlere sunulan ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı da olan Kurtar Çakın, "Gaziantep'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında açtığım sergime gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu sergi Adana, Mersin ve KKTC'den sonra açmış olduğum dördüncü sergi oluyor. 1974 yılında 45 gün adada görev yapan bir gazeteci olarak çektiğim kareleri sunuyoruz. Muratağa ve Adalar'da yapılan katliamlara dair fotoğraflar da sergimde yer alıyor. Bu sergi benim için büyük bir önem taşıyor. O zamanları, yaşadıklarımızı unutmak mümkün değil. O tarihlerde çektiğim fotoğrafları 19 Temmuz'da sergileyecek olmak benim için çok gurur verici. Matara kapağında 60 derecelik sıcağın altında birbirlerine su ikram ederek savaşan Türk Mehmetçiğiyle beraber omuz omuza bulunmanın bugün onurunu yaşıyorum. Mehmetçikle ne kadar gururlansak azdır. Kıbrıs gazilerimizi saygıyla ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başta bu serginin Sanko Sanat Galerisi'nde açılması için emek veren Konukoğlu ailesine ve Sanko Holgind Basın Danışmanı Cengiz Halil Çiçek beye teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve aynı zamanda bir Kıbrıs gazisi olan Cuma Erdem ise 45 yıl önceki olayları sergiyle tekrar yaşadığını dile getirdi. Kıbrıs Barış Harekatı ile katliamları önlediklerini açıklayan Erdem, "1960'lı yıllardan 1974 yılına kadar Kıbrıs'ta Türklere yapılan işkence ve katliamlara dur dedik. Yani ülkemizin güney kısmını bir nevi kontrol altına garanti altına almış olduk" ifadelerini kullandı. KKTC Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan da, “20 Temmuz 1974 yılı Kıbrıs Barış Harekâtı'nda tüm gazilerimize sağlık, şehitlerimize de rahmet diliyorum. Kurtar Çakın’a da ayrıca teşekkür ediyorum” diyerek Kurtar Çakın’a teşekkür plaketi takdim etti. Sanko Sanat Galerinin 15 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu ve şimdiye kadar 250 dolayında sergi açıldığını anımsatan Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ise yıldan yıla çıtayı yükselterek Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri konumuna geldiklerinin altını çizdi. Kurtar Çakın’ın Sanko Sanat Galerisi’nde 19 Temmuz 2019 tarihinde açtığı fotoğraf sergisi 2 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.

