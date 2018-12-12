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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gazeteci Gürkan Zengin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

Gazeteci Gürkan Zengin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

Gazeteci Gürkan Zengin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Gazeteci Gürkan Zengin'in oylama için fotoğrafları seçmesiAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Gazeteci Gürkan Zengin, Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Zengin, haber kategorisinde "Kaşıkçı Cinayeti", yaşam kategorisinde "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde "Karatenin Sultanları" fotoğraflarına oy verdiANKARA (AA) - Gazeteci Gürkan Zengin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Zengin, AA Genel Müdürlüğünde ajansın foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.Daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Zengin, spor kategorisindeki tercihini Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" adlı fotoğrafından yana kullandı.Zengin, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına oy vererek, "Çaresizliği mükemmel dile getiren bir fotoğraf olmuş." değerlendirmesinde bulundu.Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı Cinayeti" adlı fotoğrafını tercih eden Zengin, "Şu kareyi yakalamak o kadar kolay değil. Sembol değeri ve olayın kendisini anlatabilme kapasitesi çok yüksek." ifadesini kullandı.

Muhabir Yurt Dışı İlham Gori 

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