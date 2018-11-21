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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gazeteci Coşkun Aral: “Arafat 1983 yılında bana Suriye bölgenin kaderini değiştirecek demişti, öyle de oldu'

Gazeteci Coşkun Aral: “Arafat 1983 yılında bana Suriye bölgenin kaderini değiştirecek demişti, öyle de oldu'

toplantıdan detay

Kader Toplantı 

-Coşkun Aral röp.

( BURSA ) Gazeteci Coşkun Aral: “Arafat 1983 yılında bana Suriye bölgenin kaderini değiştirecek demişti, öyle de oldu"- Gazeteci Coşkun Aral Bursa’’da savaş anılarını anlattı BURSA

- Gazeteci Coşkun Aral, "1983 yılında Yaser Arafat ile savaşın ortasında yaptığım bir röportaj vardı. Arafat, o zaman savaşın ortasında Suriye bölgenin kaderini değiştirecek bir ülke demişti. Hakikaten Suriye bölgenin kaderini değiştiriyor" dedi.
Bursa'da düzenlenen bir davete katılan gazeteci Coşkun Aral, meslek hayatında tanık olduğu savaş anılarını anlattı. Davet edildiği toplantıda konuşan Çoşkun Aral, “1983 Bugün bana çok eski bir gazeteden arkadaşım kupür gönderdi. 1983 yılında Yaser Arafat ile savaşın ortasında yaptığım bir röportaj vardı. Arafat o zaman savaşın ortasında Suriye bölgenin kaderini değiştirecek bir ülke demişti. Hakikaten Suriye bölgenin kaderini değiştiriyor. Bu Suriye halkının suçu değil Suriye'deki yönetim çok yanlışlar yaptı. Biz bunları önce göz ardı ettik. Sonra birileri bize başka bir plan getirdi. Biz onu kabul ettik. Ardından bir batağın içine girdik, Suriye halkı da girdi. Politika belirlemek için tarihi ve bölge tarihini çok iyi bilmek lazım. Politikamız düzelmeye başladı.
Rusya ile tekrar iyi ilişkilere girdik. Ben bu akşam savaş anılarımı anlatacağım" dedi.

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