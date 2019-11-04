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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi

- Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi

Altan'ın tahliyesi

Hapis Cezası Terör Örgütü Basın Mensupları 

-yakınlarıyla sarılması
-yakınlarıyla çay içmesi
-genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- FETÖ’nün medya yapılanması ilişkin davada gazeteci Ahmet Altan mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan'ın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Cezaevi önüne gelen yakınları sevinç içinde Altan'ı karşıladı. Altan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tahliye kararımı duyduğumda biraz üzüntü hissettim. Çünkü öbür çocuklar tahliye olmadılar onlar için çok üzüldüm" dedi.
Ardından gazetecilere "Ben artık evime gideyim mi? Çoktandır evime gitmedim" diyen Altan gazetecilerin "En çok neyi özlediniz" şeklindeki sorusunu "Gökyüzüne bakmayı özledim, sevdiğim insanları ve sizi özledim" diyerek yanıt verdi. Daha sonra Altan yakınlarıyla çay içerek sohbet etti. (ÖY-
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