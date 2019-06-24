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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gazal ninenin 10 yıllık yaşlılık maaşını çalan hırsızlar bir günde yakalandı İzle

Gazal ninenin 10 yıllık yaşlılık maaşını çalan hırsızlar bir günde yakalandı İzle

Zanlıların adliyeye çıkartılması

Yaşlı Kadın Güvenlik Kamerası Yaşlılık Maaşı Harekete Geç Hırsız 

-Arşiv Görüntüler

( SİVAS )-Gazal nineyi gözü yaşlı bırakan hırsızlar bir günde yakalandı. SİVAS

- Sivas'ta 78 yaşındaki Gazal Gezici’nin 10 yılda yaşlılık maaşlarından biriktirdiği 23 bin lirası çalıp, Gazal nineyi gözü yaşlı bırakan hırsızlar bir günde yakalandı. Edinilen bilgiye göre Sivas'ta şehir merkezi Huzur Mahallesinde iki gün önce 78 yaşındaki Gazal Gezici’nin evine giren hırsızlar, devletten aldığı aylık 600 lira yaşlılık maaşı ve Sivas Belediyesine bağlı Hayat Ağacı Derneğinden aldığı yardımlarla 10 yılda parasından arttırarak biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar. Parası çalınan yaşlı kadın göz yaşlarına hakim olamayıp ağlamıştı. Hırsızlık ihbarının üzerine harekete geçen Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, en küçük bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmadı. Bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Olayın üzerinden bir gün geçmeden olayın şüphelilerinin kimlikleri tespit edildi. Ç.A. ve C.A. isimli şüpheliler bulunarak gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından ise bugün Sivas Adliyesi’ne sevk edildiler. Adliyeye kucaklarında bebekleri ile geldiler Hırsızlık zanlısı her iki kadının mağdur Gazal Gezici’nin uzaktan akrabaları oldukları öğrenildi. Polis kontrolünde adliyeye götürülen zanlıların, kucaklarında bebeklerinin olduğu görüldü.
Zanlılar adliyeye kucaklarındaki bebekleri ile girdi.
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