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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gaz ile freni karıştıran sürücü beyaz eşya dükkanına böyle daldı

Gaz ile freni karıştıran sürücü beyaz eşya dükkanına böyle daldı

Güvenlik kamera görüntüsü

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-kaza anı
-Olay yerinden görüntüler
-röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL -EK)- Büyükçekmece'de yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı İSTANBUL

- Büyükçekmece'de iddiaya göre gaz ile freni karıştıran sürücü, beyaz eşya dükkanına daldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.İlginç kaza Büyükçekmece Çarmıklı Caddesi'nde yaşandı. Kadın sürücü Ayfer Ü. yönetimindeki 34 PK 5122 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak cadde üzerindeki beyaz eşya dükkanına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, büyük panik yaşandı. Aracından çıkan kadın sürücünün, fren ile gaz pedalını karıştırarak panik yaptığı iddia edildi.O anlar kameradaBüyükçekmece'de yaşanan ilginç kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadın sürücünün kullandığı otomobil bir anda kaldırımı aşarak merdivenlerden iniyor. Araç daha sonra beyaz eşya dükkanına çarparak duruyor.
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