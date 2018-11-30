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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Gaz dolumu yapılan tankerdeki patlamada hayatını kaybeden işçi Mikail Şimşek'in cenazesi - KIRIKKALE

Gaz dolumu yapılan tankerdeki patlamada hayatını kaybeden işçi Mikail Şimşek'in cenazesi - KIRIKKALE

- Kırıkkale 'de gaz dolumu yapılan tankerdeki patlama - İşiçi Mikail Şimşek'in yakınlarının taziyeleri kabul etmesi - Cenaze namazı - Cenazenin taşınması Kırıkkale 'de gaz dolumu yapılan tankerdeki patlama - Patlamada yaşamını yitiren tesis çalışanı, toprağa verildiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de, tıbbi gaz dolum tesisinde dolum yapılan tankerde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Mikail Şimşek (43), son yolculuğuna uğurlandı.Şimşek için Kaletepe Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde, aile yakınları taziyeleri kabul etti.Cenaze namazının ardından Şimşek'in naaşı, Yahşihan ilçesi Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene Şimşek'in ailesi ile yakınları, Vali Yardımcısı Sait Özkılınç ve vatandaşlar katıldı.
Bir çocuk babası Şimşek'in, 2 ay önce tesiste çalışmaya başladığı öğrenildi.Öte yandan, patlamada yaralanan Mehmet Akbulut (34) ve Ali Kirik'in (48) tedavilerinin tamamlanıp hastaneden taburcu edildiği, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Kırıkkale 'de dün Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan tıbbi gaz dolum tesisinde, oksijen gazı dolumu sırasında henüz belirlenemeyen nedenle tankerde patlama meydana gelmiş, Mikail Şimşek hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı.

Hastane Cenaze Gesi Oksijen 

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