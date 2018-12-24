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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gaygubet evinde ele geçirilen sarı yelekler emniyete getirildi İzle

Gaygubet evinde ele geçirilen sarı yelekler emniyete getirildi İzle

Yeleklerin emniyete getirilmesinden detay görüntüler

Şafak Baskını Euro Mahrem Dolar Hükümet 

-Evlerin drone görüntüsü
-Operasyon yapılan evlerden görüntü
-fotoğraflar

( BURSA -EK)- Gaybubet evinde 'sarı yelek' hazırlığı: 22 gözaltı -'Sarı yelek' hazırlığı yapılan gaygubet evi havadan görüntülendi BURSA

- Bursa KOM ekipleri FETÖ'nün hücre evleri olarak bilinen 28 Gaybubet evine operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında ihraç savcıların da bulunduğu 22 kişi gözaltına alınırken evlerden Avrupa'da devlet karşıtı gösterilerde kullanılan sarı ve turuncu yelekler de ele geçirildi. Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine şafak baskını düzenledi.
28 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 22 aranan şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında ihraç savcı, emniyet imamı, askeri mahrem imam, büyük bölge sorumlusu ve üniversite sorumlusunun da olduğu öğrenildi. Öte yandan örgütün evlerinde Avrupa'da son zamanlarda hükümet ve iktidar karşıtı gösterilerde kullanılan 19 sarı, 9 turuncu yelek, 98 bin lira, 8 bin 825 dolar, bin 200 euro, çok sayıda elektronik cihaz ve kimlik ele geçirildi. Operasyon devam ediyor.
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