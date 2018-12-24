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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gaybubet evlerinden sarı ve turuncu yelek çıktı

Gaybubet evlerinden sarı ve turuncu yelek çıktı

fotoğraflardan detaylar

( BURSA ) BURSA

Mahrem Sahte Kimlik Dolar Çerikli 


- Bursa'da FETÖ'nün Gaybubet olarak bilinen hücre evlerine yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, 19 sarı, 9 turuncu yelek ile bir miktar sahte kimlik ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, alınan bir istihbaratı değerlendirip şahısları teknik takibe aldı. Bu sabah saatlerinde ise operasyona start verildi.
İhraç edilen savcı, emniyet imamı, askeri mahrem imamı, Büyük Bölge Temsilcisi, üniversite sorumlusunun da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. 28 ayrı evde yapılan aramada 19 adet sarı yelek, 9 adet turuncu yelek sahte kimlikler 91 bin lira, 8 bin 800 dolar ve bin 250 Euro’ya da el konuldu. Operasyonda örgütsel içerikli birçok dijital malzeme de ele geçti.
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