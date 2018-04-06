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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Gaybubet evinde yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

Gaybubet evinde yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

2 kişinin sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Akalan Yakalama Kararı İstihbarat Trol 

-detaylar

( KAYSERİ -HD) KAYSERİ

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda gaybubet evinde yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı bulunan ve görevlerinden ihraç edilmiş olan 4.Sınıf Emniyet Müdürü H.Y. ile Kurmay Yarbay M.E.C., İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda, FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak bilinen evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
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