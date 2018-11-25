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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Gaybubet evinde saklanan FETÖ’cü öğretmen karı-koca sahte kimlikle yakalandı İzle

Gaybubet evinde saklanan FETÖ’cü öğretmen karı-koca sahte kimlikle yakalandı İzle

-Arşiv Görüntü-

( ISPARTA ) ISPARTA

Sahte Kimlik Akalan Öğretmen Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Antalya’da ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan öğretmen karı-koca sahte kimliklerle Isparta’da gaybubet evinde yakalandı. Gözaltına alınan karı-koca daha önce FETÖ okullarında görev yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlileri aranan FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Isparta Sermet Mahallesi’ndeki bir gaybubet evine operasyon düzenleyen polisi, Antalya’da ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan karı-koca olan F.Ü. ve S.Ü.’yü yakaladı. Şüphelilerin saklandıkları evde arama yapan polis ayrıca, kullandıkları öne sürülen sahte kimlikleri de ele geçirdi. F.Ü. ve S.Ü.’nün daha önce FETÖ’ye ait okullarda görev yaptığı ortaya çıkarken, Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan şüphelilerin Antalya'ya sevk edileceği öğrenildi.
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