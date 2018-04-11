Gaybubet evi operasyonunda 4 kişi adliyeye sevk edildi

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün kentte tespit edilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak 'Gaybubet evi' operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü adliyeye sevk edildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak 'Gaybubet evi' olarak kullanılan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan aranması bulunan şahısların yakalanması yönelik önceki gün eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Operasyon neticesinde aralarında Karabük, Bartın ve Düzce emniyet ve asker mahrem imamı ve üst düzey yönetici olan B.M., S.M. ve S.U.K. isimli şahıslar hücre evinde yakalanarak gözaltına alınırken, otomobille kaçan üst düzey yöneticilerinde bulunduğu firari şahıslardan H.U., E.A., S.K.T. ve M.C., ise kent çıkışında yakalanmıştı. Kurdukları Gaybubet evlerinde yeni bir yapılanma içerisinde olan ve aralarında görevlerinden ihraç edilen öğretmenlerinde bulunduğu B.M. eşi S.M., ile E.A. ve H.U. emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. S.K.T., M.C. ve S.U.K’nin ise emniyette sorguları devam ediyor. Öte yandan operasyon kapsamında evlerde yapılan aramalarda örgütün halen faaliyetlerine devam ettiğini gösterir projeksiyon cihazları, örgüt elebaşı Fethullah Gülen’e ait video CD ler, flash bellekler, laptoplar, cep telefonları, örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından yazılmış 678 adet kitap ile şahısların kullandıkları sahte kimlikler ile ülke dışına kaçmaya çalışırken yakalanan şahsıların üzerinden çok miktarda Amerikan doları, Euro, Pakistan parası, Türk Lirası ve sahte kimlikler ele geçirilmişti.

