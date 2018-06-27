GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür: 'Pilot, otomatik pilot düğmesine dokunmamış' - GAZİANTEP
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür: "Pilot, otomatik pilot düğmesine dokunmamış" - GAZİANTEP - GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün açıklamalarıAdıyaman'da eğitim uçağı düşmesi - GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür:"Pilot, otomatik pilot düğmesine dokunmamış"GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu hayatını kaybeden kursiyer pilotun otomatik pilot düğmesine basmadığı öğrenildi.GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de uçuş sertifikası veren üç üniversiteden birisi olduklarını söyledi.
Eğitime çıkacak uçakların bir hafta öncesinden bütün kontrollerinin Samsun'dan gelen kırım ekibi tarafından yapıldığını vurgulayan Gür, şunları kaydetti:"Bu uçağımız da 1 hafta öncesinden bütün kontrolleri yapıldı onun için uçakla ilgili hiçbir sıkıntı yoktu. Uçağımız ileri düzeyde bir uçak olduğu için pilotumuzda herhangi bir hastalık, ani müdahale olsa otomatik pilota dokunduğu anda uçak kodlandığı Gaziantep Havalimanına iner. Pilot otomatik pilot düğmesine dokunmamış."Gür, kırım ekibi ve Cumhuriyet Savcılığının olay yerindeki çalışmasını sürdürdüğünü belirterek, "Uçak, bakımları ve teknik alt yapı açısından hiçbir sıkıntısı yoktu. Bunlar yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Rapor tamamlandığında kamuoyu ile paylaşacağız." dedi. GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağı, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında saat 09.00 civarında düşmüş kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.