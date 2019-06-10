GAÜN Hastanesi’nde “Kalbini Erken Tanı” toplantısı

-Prof. Dr. Murat Sucu'nun sunumundan görüntüler,

-Prof. Dr. Sucu röp,

-genel detaylar,



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- Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde “Kalp yetmezliğinde kalbini erken tanı” konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıda erken tanının önemine vurgu yapılırken hasta ve hasta yakınları da bilgilendirildi. Kalp yetersizliğine yönelik farkındalık oluşturmak için yapılan toplantı Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıya doktorlar, hastane çalışanları, hastalar ve hasta yakınları katıldı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Başhekim Zengin, “Son dönemde hastanemiz bünyesinde spesifik hastalıklarla alakalı bilgilendirme toplantıları yapmak için gayret sarf ediyoruz. Böbrek nakli hastaları, kalp yetmezliği hastaları, diyabet hastaları, çölyak hastaları gibi kronik hastalıklarla mücadele eden hastalarımızı ilgilendiren bilgilendirme toplantılarını sık sık düzenlemeye çalışıyoruz. Bugün bu toplantının düzenlenmesini sağlayan Prof. Dr. Murat Sucu hocama teşekkürlerimi iletiyorum. Hastalığının bilincinde olan, bilgi almak için buraya gelen bilinçli hasta kitlemize de teşekkürlerimi iletmek isterim. Herkese güzel bir toplantı diliyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Sucu kalp yetmezliği ile bilgilendirici bir sunum yaparak hastalığa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Sucu, toplantının son bölümünde ise hasta ve hasta yakınlarının sorularına cevap verdi. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Murat Sucu, “Bugünkü toplantımızda kalp yetersizliğinde erken tanının önemine dikkat çektik. Gayet güzel ve başarılı bir toplantı oldu. Kalp yetersizliği ile ilgili son yıllarda artmış olan bilimsel gelişmeleri ve tedavi seçeneklerini hastalarla paylaştık. Kalp yetersizliğinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor bunları anlatmaya çalıştık. Bu toplantıyla hastalarımızın bilinçlenmesini hedefledik. Toplantı sonunda hastalarımızın çok güzel geri dönüşleri oldu. Onlara kalp yetersizliğinde her türlü tanı ve tedavinin hastanemizde dünya standartlarında yapıldığını belirttik. Farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız bu toplantıdan çok memnun kaldık. Toplantılarımızı Sayın Rektör hocamızın ve Sayın Başhekim hocamızın destekleriyle tekrarlamayı hedefliyoruz. Daha çok insana ulaşmak ve hastalarımızı daha çok bilinçlendirmek amacıyla yaptığımız çalışmalar önümüzdeki aylarda da devam edecektir” diye konuştu.



