- GAÜN’de Yerel Medya projesi



- Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından gerçekleştirilen “GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi-İhtiyaç Analizi ve Eylem Planı Hazırlanması” isimli proje kapsamında GAÜN Seyirtepe Sosyal Tesislerinde, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve yerel medya temsilcileri bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasında yerel medyanın önemine değinen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve medya temsilcileri fikirlerini beyan ettiler, toplantı sonucunda farklı fikirler ortaya çıktı. Akademisyenlerimiz yerel medyanın sorunlarını bizzat onların ağzından duydu. Yerel medyamızda akademik dilin geliştirilmesi adına birlikte paylaşılması gerektiğini, iletişimin çok güçlü olduğunu ve iletişim ile birlikte birçok problemin halledelebileceğimizi gördük. Bu konuda GAP İradesi Bölge Başkan Yardımcımız Mehmet Açıkgöz de bu projeye yönelik güzel ürünlerin ortaya çıkmasını istiyor. Bu tanışma toplantısından sonra diğer illerimizde de toplantılar yapılacak. Böylece devletimizin imkanlarıyla yerel basının fedakarlığı, Gaziantep Üniversitesi’nin katkılarıyla geleceğe yeni medya yapılanmasında güzel bir projeksiyon sunulacağını düşünüyoruz. Bu toplantının daha sonraki toplantılarımıza öncül olmasını düşünerek hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Gaziantep Üniversitesi ile birlikte GAP illerinde faaliyet gösteren medya kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirmesine yönelik önemli bir projeye imza attıklarını söyleyen GAP İradesi Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ise, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek üzere Gaziantep Üniversitesi ile beraber bir araya geldik. Gaziantep Üniversitesi ile iş birliği halinde GAP bölgesindeki yerel medya kuruluşlarının kapasitesinin artırılmasına yönelik yürüdüğümüz bu projenin açılış toplantısını burada gerçekleştirdik. Kurum olarak bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi, kalkındırması anlamında görevli olan bir kuruluşuz. Bu çerçevede özelikle yerel medya mensupların bu kalkınma sürecini aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak bir kapasiteye getirme düşüncesi ile bu projeyi Gaziantep Üniversitesi ile birlikte hazırladık. Buradan elde edeceğimiz çıktılar doğrultusunda medyamızı güçlendirecek kalkınma sürecine aktif bir şekilde katılımını sağlayacak uygulamalara da yer vereceğimize belirtmek isterim. Bu toplantıda aldığımız öneriler ve sorunlarla ilgili akademisyen arkadaşlarımız değerlendirecekler. Bu çalışma bölgesel çalışma olmakla beraber Türkiye'nin bu alanda politika oluşturması esas oluşturacak bir çalışmada olacak. Kurum olarak bölgede gerçekleştirdiğimiz projelerin birçoğu Türkiye’de ve Türkiye dışında model olarak daha sonra gerçekleştirilen bir projelere dönüştü. Gerçekleştireceğimiz projede bu şekilde model olacağını düşünüyoruz. Bu projeden çıkacak sonuçları en üst düzeyde politika oluşturacak olan kesimlere ulaştırma anlamında bir rolde üstlenmiş olacağız. Gaziantep Üniversitesi’ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Proje Yürütücüsü GAÜN İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Yücebaş ise, yerel medyanın oldukça önemli olduğunu belirttiği konuşmasında, “Günümüzde Türkiye’de özelikle İstanbul merkezli medyanın karşısında sesi gür çıkmayan bir medya örgütlenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Projedeki amacımız yerel medyanın kamusal alan taşıması noktasında bir takım katkıları olacağını inanıyoruz. Projedeki diğer amacımız yerel medyanın sorunlarını dinlemek bunları birlikte çözüm önerileri üretmek ve daha sonra gerçekleşecek eylemlerimiz için bir takım eylem planları oluşturmak şeklinde düzenledik. Bu süreç sonunda elimizden geldiğince sorunları ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bu tanışma toplantısından sonra yapacağımız çeşitli görüşmeler, anket uygulamaları ve akademik yöntemler gerçekleştireceğimiz incelemelerle yerel medyanın sorunlarını nasıl çözebiliriz hususunda planlar oluşturmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Toplantıya GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, GAP İradesi Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, GAP İradesi Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Hamamcı, İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

(AKG-LO-Y)

