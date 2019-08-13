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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Gastronomi şenliğinin ilki gerçekleşti

Gastronomi şenliğinin ilki gerçekleşti

-Halk oyunları gösterisi

Yarış Astronomi Festival Yurttaş Halk Oyunları 

--Yöresel lezzetlerden detaylar
--Yemek yeme yarışması
--Röpler
--Detaylar

( SİVAS )- Sivas’ın Kangal ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen “Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivalinde” yöresel lezzetler görücüye çıktı SİVAS

- Sivas’ın Kangal ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen “Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivalinde” yöresel lezzetler görücüye çıktı. Kangal Belediyesi ve Bergamot İnternational işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen “Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali” renkli görüntülere sahne oldu. Kangal’a özgü yöresel lezzetlerin görücüye çıktığı şenlikte davetlilere Buğday Kavurgası kavrulup ikram edildi. Katılımcılar izledikleri halk oyunları gösterisinin ardından çalan davul ve tulum eşliğinde oyunlar oynadı. 1 kilo böreği 1 dakikada yedi Etkinlikler kapsamında ki Köbme beye yarışması ilgi gördü. Yarışmacılardan Alparslan Gürsoy 1 dakika içerisinde yörede Kömbe olarak adlandırılan bir tür böreği 1 dakika içerisinde yemeyi başarıp 1. geldi. Gürsoy, yarışma için gün içerisinde hiç yemek yemeğini, yarışmadan önce gözlerinin açlıktan kararmaya başladığı ama Kömbe’yi yemesinin ardından gözlerinin açıldığını söyledi.

Kangal’da ilk oldu Etkinlik hakkında bilgi veren organizasyon komitesinden Neslihan Erşahin “Programımızın amacı, Kangal’da geçmişte yapılıp uzun süredir yapılmamış olan etkinlikleri bu yıl ilkini yaptığımız bu organizasyon ile yeniden gündeme getirmektir. Bayram şenliği adı altında programımızı gerçekleştiriyoruz.”dedi.
İnci Kahraman ise yaptığı açıklamada, “Kangal’da geçmişte yapılan ancak uzun süredir yapılmayan festivalleri yeniden gerçekleştirmek için, bir bayram şenliği bir gastronomi şenliği adı altında gerçekleştiriyoruz. Burada yurttaşlarımız kaynaşıyor. Kültürlerini paylaşıyorlar.”dedi.
Festival, Veysel Kaya, Göknur Akyüz, Ali Akbulut, Mürvet, Gönül Ceyhan, Cemal Özcan ve Sercan Tunç’un gece konserleri ile devam etti. (VK-GF
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