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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Gastronomi şehrinde 'acı' telaş - GAZİANTEP İzle

Gastronomi şehrinde 'acı' telaş - GAZİANTEP İzle

Gastronomi şehrinde "acı" telaş - GAZİANTEP - Biberlerin indirilmesi - Kadınların biberleri temizlemesi - Biberlerin yıkanması - Biberlerin çekilmesi - Üretici Halil Alıcı'nın konuşması - Müşterilerden Nuriye Kuyucu'nun konuşması - Salça detaylarıGastronomi şehrinde "acı" telaş - Gastronomi dalında UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmeye hak kazanan Gaziantep 'in dünyaca ünlü yemeklerinin vazgeçilmezi biber salçası, kış hazırlıklarının başladığı bugünlerde büyük uğraşlar sonucu yapılıyor - Yaz aylarının sonuna doğru genellikle kadınlar tarafından yapılan salça, tarlalardan toplanan biberlerin çöplerinden ayıklanarak çekirdekleri temizledikten sonra yıkanıp doğranmasıyla hazırlanıyor - Makinelerde çekilen biberler, 3 - 4 gün güneşte bekletilerek tadı ve rengiyle yöreye özgü salça halini alıyor - Salça üreticisi Halil Alıcı: - "Bu sene her senekine göre daha fazla talep alıyoruz. Günlük 6 tona yakın üretim yapıyoruz. Biz gastronomi kenti olduğumuz için salça da temel malzemelerimizin başında yer alıyor. Organik ve doğal olduğu için ilgi de artıyor"GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmeye hak kazanan Gaziantep 'in meşhur yemeklerine lezzet katan biber salçası, büyük emekler sonucu sofralara ulaşıyor.Yaz sonunda doğru genellikle kadınlar tarafından yapılan salça, tarlalardan toplanan biberlerin çöplerinden ayıklanarak çekirdekleri temizledikten sonra yıkanıp doğranmasıyla hazırlanıyor. Makinelerde çekilen biberler, 3 - 4 gün güneşte bekletilerek tadı ve rengiyle yöreye özgü salça halini alıyor.Bu işi meslek haline getiren kadınlar, biberlerin ellerinde bıraktığı acıya rağmen geçim kapısı olarak gördükleri salça yapımdan vazgeçmiyor.Kilosu, rengi ve kalitesine göre 25 - 35 liradan satılan salça, Gaziantep ve çevre illerin yanı sıra sipariş üzerine Türkiye'nin birçok kentine kargoyla gönderiliyor.Salça üreticisi Halil Alıcı, 10 gündür çalıştıklarını belirterek sezonun 45 gün boyunca devam ettiğini söyledi.

Salça yapımının emeğine dikkati çeken Alıcı, " Gaziantep yemek kültürü bakımından çok zengin bir şehir. Salça da en temel malzeme olduğu için her yıl büyük bir titizlikle hazırlıyoruz. Burada 35'e yakın elemanımızla büyük bir emek vererek sofralara ulaştırıyoruz. Acı olduğu için gözümüz, elimiz yanıyor. Acısı günlerce sürüyor. Ama yöresel lezzetimizin evlere temiz bir şekilde ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
- "Salça Gaziantep 'in olmazsa olmaz lezzeti"Bu sene her senekinden daha fazla ilgiyle karşılaştıklarını anlatan Alıcı, şöyle konuştu:"Salça Gaziantep 'in olmazsa olmaz lezzetlerinin başında geliyor. İnsanlar kış hazırlıkları kapsamında salçaya öncelik veriyor. Ama bu sene her senekine göre daha fazla talep alıyoruz. Günlük 6 tona yakın üretim yapıyoruz. Biz gastronomi kenti olduğumuz için salça da temel malzemelerimizin başında yer alıyor. Organik ve doğal olduğu için ilgi de artıyor. Müşterilerimiz burada yıkanmasından doğranmasına kadar salça yapımının her aşamasını görüyor."Müşterilerden Nuriye Kuyucu da her sene salça yaptırdığını, salçanın kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade ederek "Ben her sene 100 kilo salça yaptırıyorum. Hemen hemen bütün yemeklerde kullanıyoruz. Bu kadar özel bir lezzeti Gaziantep dışında pek görmedim. Doğal olduğu için çok rahat tüketiyoruz." dedi.

Argo Astronomi Leman Etiler Irak 

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