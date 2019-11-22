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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Gastronomi Dünyası Antalya’da bir araya geldi

Gastronomi Dünyası Antalya’da bir araya geldi

festivalden görüntü

Astronomi Uluslararası Festival Konferans Öğrenciler 

-öğrenciler
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-detaylar

( ANTALYA )- Dünyaca ünlü şefler Antalya'da buluştu ANTALYA

- GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Yıldızları Buluşması Antalya'da başladı.
Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya, Türkiye'den ve yurtdışından çok sayıda gastronomi uzmanı ve öğrenci katıldı.
Uluslararası düzeyde yarışmalar ve gastronomi dünyasına ilişkin sempozyum ve konferansların düzenleneceği fuarı, ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu, yemek yarışmalarında jüriyle birlikte tadım yaparak, stantları da gezdi. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen "GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Dünyası Yıldızları buluşması" start aldı. 800'ün üzerinde katılımcıyla Antalya EXPO Sergi Alanında başlayan buluşmada mutfak atölyeleri , ünlü şeflerin söyleşileri uluslararası yemek yarışmaları ve çeşitli konularda akademik oturumlar düzenlenecek. Festivale 36 ülke de yemekleriyle katılıyor. Eyüp Kemal Sevinç, Dina Nikalaou, Hazer Amani, Rafet İnce, Agnes Caso, Stefano Marzetti, Ahmet Güzelyağdöken, Sırma Güven, Ebru Erke gibi birçok ünlü şef, gurme ve akademisyenin katıldığı GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Yıldızları Buluşması, Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde 24 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak.
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