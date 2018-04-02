Gaspçıların 'otostop' senaryosu - İSTANBUL Haberi

Gaspçıların "otostop" senaryosu - İSTANBUL - Güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların emniyetten çıkışıGaspçıların "otostop" senaryosu - Otomobiline otostop çekerek bindiği kişiyi gasbettiği iddia edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı - Şüphelilerin benzer yöntemle Beykoz'da bir kişiyi gasbettiği belirtildiİSTANBUL (AA) - Beykoz'da ormanlık alanda otostop çekerek arabasına bindiği kişiyi gasbettiği öne sürülen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Beykoz'da seracılık yapan Muzaffer U. (50), 27 Mart'ta saat 11.00 sıralarında otomobiliyle Cumhuriyet köyünden Bozhane köyüne giderken yolda otostop çeken bir kadını aracına aldı. Bir süre kadınla sohbet eden Muzaffer U, kadınla birlikte seraya gitme konusunda anlaştı. Seraya daha sonra kadının iki erkek arkadaşı da geldi. "Sen bizim kızı mı kaçırdın?" diyen iki erkek ve kadın, silahla tehdit ettikleri Muzaffer U'nun ellerini ve ayaklarını bağladı. Muzaffer U'nun cüzdanındaki banka kartlarını alan, şifreleri öğrenen şüpheliler, Muzaffer U'nun otomobilini de alarak ayrıldı.Muzaffer U, gasbedildiği iddiasıyla şikayette bulundu.Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çevrede fiziki çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkalini belirledi.Polis, şüpheli 3 kişiyi 28 Mart'ta Beykoz'da trafikte seyir halindeyken yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında, olayda kullanılan silah ele geçirildi.Şüpheli Gamze B.(20), Tayfun S. (19) ve yaşı küçük olan E.K. gözaltına alındı. Yaşı küçük olan E.K. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.Şüphelilerin benzer yöntemle Beykoz'da bir kişiden da cep telefonu ile 800 lirasını gasbettikleri belirtildi.Şüphelilerin çaldıkları kredi kartıyla bir marketten alışveriş yaptıkları ve bankamatikten da yaklaşık 20 bin lira para çektikleri öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.