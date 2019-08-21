Gasp zanlısı tutuklandı - BARTIN

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiBARTIN (AA) - Bartın 'da telefon gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte telefon gasbı olayına karıştığı iddia edilen H.S'yi (27) arama çalışması başlattı.Teknik ve fiziki takip sonucu H.S, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kullandığı araçta yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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