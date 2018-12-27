Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Gasp zanlılarından tekmeli savunma - Mersin'de parkta dolaşan iki şahsın bıçak zoru ile cep telefonlarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilere tekme atarak saldırdı Haberi

- Gasp zanlılarından tekmeli savunma - Mersin'de parkta dolaşan iki şahsın bıçak zoru ile cep telefonlarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilere tekme atarak saldırdı Haberi

Zanlıların emniyetten çıkarılışı

Polis Ara Güler Bild Harekete Geç Cep Telefonu 

-Şüphelilerden birinin gazetecilere tekme atması
-Zanlıların sorulara gülerek alaycı şekilde cevap vermesi
-ULAŞIM: MERSİN'DEN GEÇİLDİ...

( MERSİN ) - Gasp zanlılarından tekmeli savunma- Mersin'de parkta dolaşan iki şahsın bıçak zoru ile cep telefonlarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilere tekme atarak saldırdı MERSİN

- Mersin'de parkta dolaşan iki şahsın bıçak zoru ile cep telefonlarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilere tekme atarak saldırdı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı'nda dolaşan iki kişi, tanımadıkları kişilerce bıçak zoru ile cep telefonlarının gasp edildiğini belirterek polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3'ü küçük yaşta 5 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çalıntı bir adet cep telefonu sahibine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılardan A.Y. ve B.C.K. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, emniyetten çıkarıldıkları sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tekme atarak tepki gösterdi. Çekim yapılmasına öfkelenen şüphelilerin, alaycı tavırları ise dikkat çekti. Olayla ilgili çalıntı cep telefonunu satın aldığı belirlenen 2 şahsa da işlem yapıldığı bildirildi.
(HSK-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı