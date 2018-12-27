- Gasp zanlılarından tekmeli savunma - Mersin'de parkta dolaşan iki şahsın bıçak zoru ile cep telefonlarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilere tekme atarak saldırdı Haberi

-Şüphelilerden birinin gazetecilere tekme atması

-Zanlıların sorulara gülerek alaycı şekilde cevap vermesi

-ULAŞIM: MERSİN'DEN GEÇİLDİ...



( MERSİN ) - Gasp zanlılarından tekmeli savunma- Mersin'de parkta dolaşan iki şahsın bıçak zoru ile cep telefonlarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilere tekme atarak saldırdı MERSİN



- Mersin'de parkta dolaşan iki şahsın bıçak zoru ile cep telefonlarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilere tekme atarak saldırdı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı'nda dolaşan iki kişi, tanımadıkları kişilerce bıçak zoru ile cep telefonlarının gasp edildiğini belirterek polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3'ü küçük yaşta 5 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çalıntı bir adet cep telefonu sahibine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılardan A.Y. ve B.C.K. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, emniyetten çıkarıldıkları sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tekme atarak tepki gösterdi. Çekim yapılmasına öfkelenen şüphelilerin, alaycı tavırları ise dikkat çekti. Olayla ilgili çalıntı cep telefonunu satın aldığı belirlenen 2 şahsa da işlem yapıldığı bildirildi.

(HSK-

