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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gasp zanlıları tutuklandı - İSTANBUL İzle

Gasp zanlıları tutuklandı - İSTANBUL İzle

- Gasp anı güvenlik kamerası - Zanlıların emniyetten çıkışıGasp zanlıları tutuklandı - Motosikletle yaklaştıkları kadının cep telefonunu gasbeden iki zanlı tutuklandıİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda yolda yürüyen yabancı uyruklu kadının cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 2 Kasım'da Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokağı'nda yürüyen Çin vatandaşı bir kadının yanına motosikletle yaklaşan 2 kişi kadının cep telefonunu alıp kaçtı.Şikayet üzerine çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, M.K ve İ.Ö'yü yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.Görüntülerde, iki gaspçının motosikletle yanına yaklaştıkları kadının elindeki telefonu alma anları kadının yere düşmesi görülüyor.

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

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