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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Gasp zanlıları operasyonla yakalandı - MARDİN İzle

Gasp zanlıları operasyonla yakalandı - MARDİN İzle

- Zanlıların pompalı tüfekle markette soygun yapmasının güvenlik kamerası görüntüsü Mardin 'de gasp zanlıları operasyonla yakalandı - Kızıltepe ilçesinde marketten 2 bin 500 lira gasbettikleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı - Soygun anı güvenlik kamerasınca kaydedildiMARDİN (AA) - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde bir marketin kasasındaki parayı gasbettikleri iddia edilen 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.İlçe merkezinde bir markete kar maskesi, pompalı tüfek ve satırla giren 2 kişi çalışanları tehdit ederek 3 kasada bulunan 2 bin 500 lirayı alıp kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan çalışmalarda şüphelilerin olay yerinden kiralık bir araçla kaçtıkları tespit edildi.Araç terk edilmiş halde bulunurken, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile düzenlenen operasyonda 2 zanlı oto kiralama şirketinde yakalandı. Söz konusu para, olayda kullanılan pompalı tüfek ve satır muhafaza altına alındı.Gözaltına alınan Eyyüp D. ve Abdurrahman A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.Bu arada soygun anı marketin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Soygun Kar Maskesi Akalan Güvenlik Kamerası Pompalı Tüfek 

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