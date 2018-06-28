Gasp şüphelileri yakalandı - İSTANBUL

- Olay anı - Şüphelilerin emniyetten çıkarılmasıGasp şüphelileri yakalandı - Banka şubesinden çalıştıkları şirkete ait 1 milyon 500 bin lira çeken iki kişiyi takip ettikleri otomobille durdurup birini silahla yaralayarak 1 milyon 200 bin lirayı gasbettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir banka şubesinden çalıştıkları şirkete ait para çeken iki kişiden birini silahla yaralayıp 1 milyon 200 bin lirayı gasbettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, 13 Haziran'da Osmangazi Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden H.A ile arkadaşı S.K, çalıştıkları hafriyat şirketine ait 1 milyon 500 bin lira çekti.Bankadan ayrılan H.A ile S.K'nın içinde olduğu otomobil, Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde başka bir otomobil tarafından önü kesilerek durduruldu.Otomobilden inen maskeli ve silahlı 4 kişi H.A'yı bacağından silahla yaraladı.Şüpheliler otomobilde bulunan bir çantadaki 1 milyon 200 bin lirayı gasbederek olay yerinden ayrıldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yarılı H.A, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Polis, aracın kiralık, plakanın da çalıntı olduğunu belirledi.Güvenlik kameralarından şüphelilerin saklandıkları adresleri belirleyen polis, 15 Haziran'da Bağcılar'da düzenlediği operasyonla olaya karışan 2 şüpheliyi yakaladı.Polis, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 18 Haziran'da da Başakşehir'de 1 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüpheliler Seyfullah D. (25), Erkan Ö. (26) ve Celal Ş'nin (40) "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.