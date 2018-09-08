Gasp şüphelileri yakalandı - ELAZIĞ

- Adliye görüntüsü - Şüphelinin adliyeye getirilmesi - Adliye görüntüsü Elazığ 'da gasp şüphelileri yakalandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da gasp suçuna karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Rızaiye Mahallesi'nde dün bir kişinin darbedildiği ve bıçak zoruyla 950 lirasının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce kimlikleri tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonda yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.