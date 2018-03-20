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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Gasp operasyonu - İSTANBUL

Gasp operasyonu - İSTANBUL

- Güvenlik Kamerası - Zanlıların Emniyetten çıkışı İstanbul 'da gasp operasyonu - Esenler'de silahla ve maskeyle girdikleri marketten paraları gasbettikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da bir marketin kasasındaki parayı gasbettikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı.Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 10 Şubat'ta bir markete giren silahlı ve maskeli 2 kişinin kasadaki paraları gasbedip kaçmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.Esenler Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler, M.A. (20) ve Y.U (21) düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Polis Asad Market Akalan Polis Ekipleri 

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