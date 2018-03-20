Gasp mağduru polis merkezinde şüphelilerle karşılaştı - MERSİN İzle
- Zanlıların görüntüsü - Adliyeye sevk ediliş görüntüleri - Genel ve detay görüntüler Gasp mağduru polis merkezinde şüphelilerle karşılaştı - Mersin 'de gasbedildiği iddiasıyla polis merkezine giden kişi, üzerilerinde kimlik çıkmayınca aynı merkeze getirilen 2 şüpheliyle karşılaşarak şikayetçi oldu - Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, üzerilerinde kimlik olmadığı için polis merkezine götürülen 2 şüpheli, gasbedildiği iddiasıyla aynı merkezde ifade veren mağdurla karşılaşıp teşhis edilince gözaltına alınıp, tutuklandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde İnönü Bulvarı Müftü Deresi yanındaki yürüyüş yolunda iki kişi tarafından bıçak zoruyla telefonunun alındığını öne süren B.G. polise başvurdu.Olay yerine gelen ekipler tarafından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürülen B.G. burada ifade verdi.Bu arada olay yerinin yakınlarında çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin kimlik kontrollerini yaptı.Ekipler üzerilerinden kimlik çıkmayan ve yanlarında bıçak bulunan 2 kişiyi, kimlik tespitlerinin yapılması için bölgeye en yakın olması nedeniyle aynı polis merkezine götürdü.Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinde ifade verirken içeri giren 2 şüpheliyle karşılaşan B.G. ise "Beni bıçaklayan ve telefonumu alan şahıslar bunlardır." diye bağırmaya başladı ve zanlılara tepki gösterdi.Teşhis üzerine gasp iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kimlik tespitlerinde, gasp suçundan çok sayıda kaydı bulunan Erol Can H. (30) ile Mustafa Z. (21) olduğu belirlendi.Detaylı inceleme sonucunda B.G'yi gasbettiği de ortaya çıkartılan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.