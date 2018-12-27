Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gasp iddiası - KOCAELİ

Gasp iddiası - KOCAELİ

- Asayiş Şube Müdürlüğünden görüntü - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de gasp iddiasıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Derince ilçesinde bir kişiyi önce darbedip, ardından da 5 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Sırrı Paşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı'nda M.Z, önce darbedilip ardından da 5 bin lirasının gasbedildiğini ihbar etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.İzmit ve Derince ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.C.K. (26), Y.S. (21) ve E.C.P'yi (20) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı