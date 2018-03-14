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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gasp iddiası - 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - KOCAELİ

Gasp iddiası - 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - KOCAELİ

- Asayiş Şube Müdürlüğünden görüntü - Zanlıların Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilmesi Kocaeli 'de gasp iddiası - Derince ilçesinde beraber alkol aldıkları kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kardeş 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Derince ilçesinde bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Mahallesi Rezzan Sokak'ta K.Ş.A'nın (29) beraber alkol aldıkları 4 kişi tarafından bin 500 lirasıyla cep telefonunun gasbedildiğini ihbar etmesi üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.Sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.Zanlıların Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde kaldıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, kardeşler F.Y.Y. (27), F.Y. (26) ve O.Y. (18) ile E.B'yi (21) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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